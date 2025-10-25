Ramón Díaz admite má fase do Inter e fala sobre sequência do trabalho: "Precisamos recuperar o ímpeto e a coragem"

O Inter conheceu sua 13ª derrota no Brasileirão ao perder para o Fluminense neste sábado (25), no Maracanã. O time de Ramón Díaz encontrou dificuldades no Rio de Janeiro e viu Samuel Xavier marcar o gol que garantiu os três pontos para a equipe carioca.
O resultado fez com que o Colorado não conseguisse se afastar da zona de rebaixamento. Quatros pontos separam o time do Vitória, primeiro no Z-4, com 31.
Após o jogo, o treinador argentino analisou a fase vivida pelo Inter e citou o fator anímico como principal ponto a ser trabalhado até o jogo contra o Atlético-MG no próximo domingo (2).
— Se analisarmos a classificação, creio que temos uma vantagem importante sobre as outras equipes. Precisamos recuperar o ímpeto e a coragem. Parece que a equipe não está encontrando a atitude para enfrentar essa situação. Quero trabalhar no anímico, quero que tenham outro tipo de atitude — disse Díaz.
Próxima partida
No final de semana que vem, o Colorado terá pela frente o Atlético-MG como adversário, no Beira-Rio. A partida será às 18h30min de domingo (2). O confronto é fundamental para que o Inter consiga respirar mais aliviado até o fim do campeonato.
Confira a íntegra da coletiva de Ramón Díaz
