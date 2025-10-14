Quem é Alisson, lateral que foi relacionado pelo Inter pela primeira vez

Aos 17 anos, Alisson já treina com os profissionais desde setembro. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Entre os relacionados do Inter para o jogo contra o Mirassol, nesta quarta-feira (15), às 20h, pela 28ª rodada do Brasileirão, a grande novidade é um jovem da base. O lateral-esquerdo Alisson, de 17 anos, integra a delegação do time principal pela primeira vez.

Natural de Porto Alegre, o atleta nascido em 2008 é cria da base colorada. Ele chegou ao clube em 2016, quando tinha oito anos.

Atuando pelo time sub-17 nesta temporada, o defensor teve destaque. Em 2025, ele disputou 33 partidas e marcou três gols. Entre os torneios que esteve em campo estão Brasileirão, Gauchão, Copa do Brasil e Copa Sul.

Desde setembro, ele participa dos treinos com a equipe profissional, o que o credenciou a estar presente na delegação que está em Mirassol.

Em 2024, Alisson fez parte do elenco que foi campeão da Copa Laghetto, torneio sub-16 disputado em Gramado.

Vale destacar que, desde agosto, quando Ramon foi emprestado ao Vitória, o Inter não conta com um reserva de origem para Bernabei. Neste período, Victor Gabriel chegou a ser improvisado no setor.

Quem é Alisson?

Nome completo: Alisson Rodrigues de Melo

31/07/2008 Naturalidade: Porto Alegre (RS)

Porto Alegre (RS) Posição: Lateral-esquerdo

Partidas em 2025