Aos 17 anos, Alisson já treina com os profissionais desde setembro. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O jovem lateral Alisson teve uma estreia amarga pelo Inter. Aos 17 anos, foi expulso na derrota colorada para o Bahia, na Arena Fonte Nova, após atingir a canela de Rodrigo Nestor em uma disputa de bola, nesta quarta (22).

Ele havia entrado no jogo no início do segundo tempo, no lugar de Bernabei, que estava pendurado com amarelo. Após análise no VAR, o jovem estreante recebeu cartão vermelho, com 24 minutos em campo.

Natural de Porto Alegre, o atleta nascido em 2008 é cria da base colorada. Ele chegou ao clube em 2016, quando tinha oito anos. Passou a ser relacionado entre os profissionais pelo técnico Ramón Díaz.

Atuando pelo time sub-17 nesta temporada, o defensor teve destaque. Em 2025, ele disputou 33 partidas e marcou três gols. Entre os torneios que esteve em campo estão Brasileirão, Gauchão, Copa do Brasil e Copa Sul.

Desde setembro, ele participa dos treinos com a equipe profissional, o que o credenciou a ser relacionado para o time principal pela primeira vez contra o Mirassol, no último dia 15.

Em 2024, Alisson fez parte do elenco que foi campeão da Copa Laghetto, torneio sub-16 disputado em Gramado.

Desde agosto, quando Ramon foi emprestado ao Vitória, o Inter não contava com um reserva de origem para Bernabei. Neste período, Victor Gabriel chegou a ser improvisado.

Quem é Alisson?

Nome completo: Alisson Rodrigues de Melo

Alisson Rodrigues de Melo Data de nascimento: 31/07/2008

31/07/2008 Naturalidade: Porto Alegre (RS)

Porto Alegre (RS) Posição: Lateral-esquerdo

Partidas em 2025