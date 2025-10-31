Que Atlético-MG o Inter encontrará no domingo, no Beira-Rio?

Atlético-MG venceu o Independiente del Valle-EQU pela semifinal da Sul-Americana e está na final da competição continental. Pedro Souza / Atlético-MG / Divulgação

É possível fazer dois parágrafos para projetar o jogo do Inter contra o Atlético-MG, a partir das 18h30min de domingo (2), no Beira-Rio.

A versão 1: o Inter receberá o finalista da Copa Sul-Americana. Um time que tem estrelas como Hulk e Dudu, e outras celebridades do futebol brasileiro, como Rony e Bernard, treinado por um técnico que já comandou a seleção atual campeã do mundo em uma Copa.

A versão 2: o Inter receberá o 13º colocado do Brasileirão. Um confronto direto na luta contra o Z-4. Uma vitória faz o time gaúcho ultrapassar o mineiro na tabela. O adversário ainda não venceu fora de casa sob comando do técnico e tem a terceira pior campanha do segundo turno do campeonato nacional.

Mas como as duas versões são insuficientes para resumir o Atlético-MG, o ideal é juntar as duas. Vem aí um Galo que oscila muito no Brasileirão e que ainda precisa de pontos para não correr riscos de rebaixamento, mas embalado pela grande vitória sobre o Independiente del Valle, na terça-feira, que valeu vaga na final da Sul-Americana.

O time terá dois desfalques: Gustavo Scarpa e Guilherme Arana estão suspensos pelo terceiro amarelo. O técnico Jorge Sampaoli fará mistérios e certamente mudará a equipe para o jogo do Beira-Rio. O que é uma marca do treinador.

— Sampaoli não repete escalações — recorda Cláudio Rezende, setorista do Atlético-MG na Rádio Itatiaia.

Em sua visão, a classificação na Sula ajudou a deixar o ambiente mais leve. Mas isso não significa um time desinteressado no Beira-Rio:

— Claro que o foco principal agora é a final da Sul-Americana. Mas o Galo ainda precisa de umas duas vitórias para evitar o rebaixamento.

Brasileirão novamente em segundo plano

Henrique Fernandes, comentarista do Grupo Globo, lembra que Sampaoli teve pouco tempo para treinar. Em seus 50 dias de clube, disputou 14 jogos. Sempre que precisou, priorizou a Copa Sul-Americana. O desgaste da classificação pode significar novas mudanças no time.

— Se utilizar força máxima, vale atenção ao entrosamento que o ataque tem demonstrado, com bom rendimento de Bernard e Dudu, Rony auxiliando muito na pressão. Nos últimos jogos em que todos eles jogaram juntos, pudemos ver uma melhora nas dinâmicas, com Dudu e Bernard com boas combinações — aponta.

O Brasileirão, assim como ocorreu no ano passado, ficou em segundo plano. Ainda mais quando joga fora de casa. O Atlético-MG tem nove pontos em 15 partidas de visitante. Ganhou apenas duas, ambas nos tempos de Cuca. Com Sampaoli, ficaram marcadas as derrotas por 3 a 0 para o Fluminense e o 1 a 0 para o Botafogo mesmo com um jogador a mais.

E Hulk? Um dos maiores craques da história do Atlético-MG viu o time diminuir a dependência em seu desempenho. Sem conseguir executar o que o técnico pedia, foi para o banco após uma conversa com a comissão e tem sido alternativa importante nos segundos tempos. Na Sul-Americana, marcou o terceiro gol do 3 a 1.

— Teve uma conversa com Sampaoli. Uma conversa que não quero compartilhar, porque vou acabar expondo coisas que não são necessárias. O momento é de o grupo estar cada vez mais unido. Respeito demais essa instituição, respeito demais essa camisa. Existe a hierarquia, quem manda é o treinador — explicou Hulk.

Cabe ao Inter manter o Atlético-MG do Brasileirão no domingo. O da Sul-Americana é um adversário bem mais indigesto.