Quatro jogos em 11 dias: veja o calendário do Inter após a data Fifa de outubro

Depois de vencer o Botafogo e aliviar um pouco da pressão sobre si, o Inter terá uma maratona de quatro jogos ainda em outubro, na volta da data Fifa. É o período curto para aprimorar o novo esquema da equipe, que parece ter dado certo num primeiro momento.

Serão quatro partidas em 11 dias para o time de Ramón Díaz. Apenas uma delas será no Beira-Rio.

O próximo confronto do Colorado está agendado para o dia 15, uma quarta-feira, contra o Mirassol, no Maião. Neste, não deve contar com os selecionáveis Carbonero, Borré e Alan Benítez, já que estarão com seus países até o dia anterior.

Depois, o Inter retorna a Porto Alegre para sua única partida em casa no período, recebendo o Sport no sábado, 18. Posteriormente, viajará para Salvador para encarar o Bahia na quarta-feira, 22, em jogo atrasado da 14ª rodada. De lá, a delegação segue para o Rio de Janeiro, onde o enfrenta o Fluminense, no Maracanã, dia 25, um sábado, fechando o mês de outubro.

Depois dessa sequência, restarão apenas mais oito jogos, entre novembro e dezembro, para o fim da temporada.

O restante dos jogos do Inter em outubro

15 (quarta-feira), 20h : Mirassol x Inter (28ª rodada do Brasileirão)

: Mirassol x Inter (28ª rodada do Brasileirão) 18 (sábado), 18h30min: Inter x Sport (29ª rodada do Brasileirão)

Inter x Sport (29ª rodada do Brasileirão) 22 (quarta-feira), 19h: Bahia x Inter (14ª rodada do Brasileirão)*

Bahia x Inter (14ª rodada do Brasileirão)* 25/10 (sábado), 17h30min: Fluminense x Inter (30ª rodada do Brasileirão)

*jogo atrasado

