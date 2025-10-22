Qual o tempo estimado para os lesionados voltarem a jogar pelo Inter

Volante argentino esteve afastado recentemente por lesão muscular. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Ausentes na delegação do Inter que viajou para enfrentar o Bahia em Salvador, Alan Rodríguez e Braian Aguirre já iniciaram tratamento para voltar a campo. Porém, a tendência é que os argentinos sigam desfalcando o Colorado até a próxima parada de data Fifa.

Agendado para ocorrer entre 10 e 18 de novembro, o período irá paralisar o Brasileirão entre a 33ª e 34ª rodada. Assim, os dois poderão reaparecer diante do Ceará, em Fortaleza, na semana do dia 19. A CBF ainda não oficializou as datas da reta final.

O volante Alan Rodríguez sofreu uma pancada no confronto com o Sport, no domingo (19), no Beira-Rio, e não aguentou as dores quando tentou treinar no dia seguinte. Exames apontaram uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O caso não tem relação com a contusão sentida no Gre-Nal, em setembro, que ocorreu na perna direita.

Já o lateral-direito se viu obrigado a deixar o CT Parque Gigante de muletas. Com uma ruptura da fáscia plantar (sola) do pé direito, o atleta se tornou baixa de última hora para a viagem a Salvador e será substituído pelo paraguaio Alan Benítez.

Outros casos

Afastado desde o fim de semana para tratar de um quadro de lombalgia, Alan Patrick ainda será reavaliado. Se apresentar evolução, pode estar presente no próximo sábado (25), diante do Fluminense, no Maracanã.

Como a delegação colorada embarcará direto de Salvador após enfrentar o Bahia, o camisa 10 viajaria de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. O mesmo ocorre com Carbonero, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O volante Richard, que teve um desconforto no quadril, já iniciou o processo de retreinamento e pode estar à disposição para o duelo com o Atlético-MG, no dia 2 de novembro.

O caso mais demorado envolve o goleiro Rochet. Submetido a cirurgia para retirar a placa de parafusos, usada para fixar uma fratura na mão esquerda, o uruguaio ainda está entregue à fisioterapia, sem ter sido liberado para os trabalhos no campo.