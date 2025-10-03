Provável time do Inter contra o Botafogo

Thiago Maia volta à escalação, recuperado de lombalgia. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter deve ir à campo contra o Botafogo com um esquema diferente dos adotados anteriormente por Ramón e Emiliano Díaz. Neste sábado (4), o 4-4-2 deve dar lugar aos três zagueiros.

O 3-5-2 foi utilizado no segundo tempo do jogo contra o Corinthians, com Gabriel Mercado reforçando a defesa, liberando os alas para apoiar. Com isso, porém, o time perderia um jogador no meio-campo, provavelmente Oscar Romero.

Assim, Mercado, Vitão e Juninho formariam o trio de defesa. Recuperado de uma lombalgia que o tirou dos últimos jogos, Thiago Maia retoma a titularidade e Bruno Henrique volta ao banco. O volante compõe o meio-campo com Luís Otávio e Alan Patrick.

Uma provável escalação do Inter teria: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Luis Otávio, Thiago Maia e Alan Patrick; Carbonero e Borré.