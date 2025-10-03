"Primeiro é tirar a muleta, depois voltar a andar": o que Bruno Gomes disse sobre sua lesão e a longa recuperação no Inter

Bruno Gomes também concedeu entrevista após seu retono aos gramados na quarta-feira (1º). Geison Lisboa / Agência RBS

O empate do Inter diante do Corinthians rendeu vaias dos torcedores colorados, protestos e explicações sobre o mau momento vivido pela equipe no Brasileirão. Mas, para um jogador do atual elenco, a partida contra os paulistas representou um recomeço.

Foram 252 dias, 36 semanas ou oito meses de espera até que o volante Bruno Gomes voltasse a disputar uma partida oficial pelo Inter. Os minutos em campo no empate em 1 a 1, na última quarta-feira (1), mostraram que o atleta de 24 anos está totalmente recuperado da lesão ligamentar no joelho esquerdo sofrida ainda na primeira partida da temporada.

— Cara, foi difícil. Como eu digo, primeiro tu toma um baque. Até aceitar o porquê de ter acontecido, tu fica se perguntando e não entende. Eu me cuidava muito, trabalhava bastante para prevenir uma lesão, e acontece logo uma dessas — disse o volante em entrevista aos canais oficiais do clube.

Primeiro é tirar a muleta, depois voltar a andar, depois começar a treinar na academia. BRUNO GOMES jogador do Inter sobre processo de recuperação de lesão no joelho.

O longo período de recuperação exigiu paciência, resiliência e muito foco para que o objetivo principal fosse alcançado. Bruno Gomes trabalhou forte para conseguir ajudar o Inter ainda na reta final do Brasileirão.

— Dentro da lesão, tu vai criando esperança, criando metas. Primeiro é tirar a muleta, depois voltar a andar, depois começar a treinar na academia. Sempre estabelecendo pequenos objetivos. Logo após operar o joelho, ainda precisei passar por uma cirurgia de apendicite, 15 dias depois. Isso me travou, porque tive de ficar mais um mês sem esforço físico — relatou.

Companheiro de recuperação

Além do suporte dos departamentos médico e físico do clube, Bruno Gomes contou com o apoio dos companheiros. No departamento médico do Inter, encontrou Gabriel Mercado, que também se recuperava de uma lesão no joelho.

— Ele foi o cara que mais me ajudou. Conversava comigo, torcia por mim e demonstrava alegria de me ver voltando. Sempre falei isso para ele. É muito bom ver alguém que também passou por isso conseguindo correr, porque me dava a certeza de que eu também chegaria lá. Ele foi um exemplo para mim, até pelo quanto trabalha — destacou Bruno ao falar sobre o zagueiro argentino de 38 anos.

Esforço reconhecido

O reconhecimento também veio da comissão técnica. Após o jogo contra o Corinthians, no vestiário do Beira-Rio, Emiliano Díaz, auxiliar do técnico Ramón Díaz, pediu a palavra para destacar o retorno do volante.

A comissão chegou há pouco tempo, mas mesmo assim percebeu o esforço, a dor, o trabalho que tive para voltar. BRUNO GOMES Sobre reconhecimento no vestiário.

— Ali me pegou de surpresa. Já tinha recebido os parabéns dos colegas e estava feliz, mas quando ele falou eu até me emocionei. Passei a lembrar de todos os momentos da recuperação — contou o jogador, e continuou:

— A comissão chegou há pouco tempo, mas mesmo assim percebeu o esforço, a dor, o trabalho que tive para voltar. Isso me deixou muito feliz. Agradeci bastante, porque é bom ver que o esforço não passou despercebido.

Volta à origem

Bruno Gomes estará à disposição para o duelo deste sábado (4), contra o Botafogo, no Beira-Rio. O retorno, no entanto, seguirá de forma gradual.

No início da temporada, o camisa 15 chegou a ser cogitado como opção na lateral direita, mas, com a nova comissão técnica, a tendência é de que volte a ser utilizado em sua função de origem: volante.