Inter

Oito meses depois
Notícia

"Primeiro é tirar a muleta, depois voltar a andar": o que Bruno Gomes disse sobre sua lesão e a longa recuperação no Inter

Volante retornou aos gramados no jogo contra o Corinthians e falou aos canais oficiais do clube sobre a volta por cima

Geison Lisboa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS