Presidente do Inter fala sobre sondagens a Gustavo Prado e futuro de Carbonero no clube: “A gente está trabalhando”

Barcellos está em São Paulo para acompanhar Mirassol x Inter. Valeria Possamai / Agência RBS

A delegação do Inter está em São Paulo para a partida contra o Mirassol, nesta quarta-feira (15), às 20h, pela 28ª rodada do Brasileirão. No hotel da concentração, o presidente Alessandro Barcellos deu entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, e comentou sobre a situação de alguns jogadores do elenco.

O primeiro caso é o do jovem Gustavo Prado, que está sendo monitorado pelo Brighton, da Inglaterra. Segundo o presidente, ainda não houve proposta pelo jogador. O clube aposta na valorização do meia-atacante, que recentemente foi convocado para o Mundial sub-20.

— Os nossos jogadores, não só o Gustavo, como outros, têm permanentemente sido monitorados por clubes grandes da Europa. Isso é natural do mercado da bola. No caso específico do Gustavo a gente não recebeu nenhuma proposta nesse momento. Existiram, quando as janelas estavam abertas, sondagens, mas nenhuma proposta — afirmou.

Situação de Carbonero

Outro ponto levantado foi a permanência de Carbonero. O contrato de empréstimo do atacante vai até o final do ano, e o Inter tem a opção de compra do colombiano que atualmente pertence ao Racing.

Carbonero foi convocado para os amistosos contra Estados Unidos e Canadá e marcou seu primeiro gol pela seleção da Colômbia nesta data Fifa. Por essa valorização e o bom desempenho no Inter, existe a expectativa de que o clube concretize a compra do jogador.

— O Carbonero tem contrato conosco até o final do ano com opção de compra, com condições de compra definidas, com prazos de pagamento definidos, ou seja, é uma condição que basta o clube acioná-la e isso será concretizado. É uma avaliação do departamento de futebol, a gente está trabalhando, muito felizes com o desempenho dele e não vejo nenhum problema se a decisão for da permanência dele.

O presidente reforça que os termos de compra estão bem definidos e o Inter tem toda a segurança caso queira formalizar o negócio.

