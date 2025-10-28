Dois dias depois da derrota para o Fluminense, a 14ª do Colorado no Brasileirão, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, concede entrevista coletiva nesta terça-feira (28), a partir de 12h30min, após o treinamento da equipe, no CT Parque Gigante. Zero Hora acompanha ao vivo.

O clube não divulgou detalhes do que o presidente falará na coletiva. Assuntos como departamento de futebol e a pressão sobre o clube pelos recentes resultados negativos devem ser abordados.

Acompanhe ao vivo