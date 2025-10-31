Presidente da CBF comenta ação do Inter para ser reconhecido como campeão de 2005: "Ficará a critério do STJD"

Samir Xaud comentou sobre o teor da conversa com o presidente do Inter, Alessandro Barcellos. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

O presidente da CBF, Samir Xaud, se manifestou sobre a intenção do Inter de buscar ser reconhecido como campeão do Brasileirão de 2005, junto com o Corinthians. Em entrevista ao canal do jornalista Duda Garbi, o dirigente afirmou que a entidade não tem nenhum poder de decisão sobre o tema e que trata-se de uma "questão jurídica".

O assunto voltou à tona nas últimas semanas com o lançamento do documentário Máfia do Apito, exibido no Sportv, que aborda o escândalo de arbitragem que marcou o Brasileirão daquele ano, com a anulação de 11 partidas comandadas pelo ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho.

Na produção, Edilson admite ter tido influência na disputa do título entre Inter e Corinthians, que ficou com o time paulista. As declarações tiveram forte repercussão no clube gaúcho, que decidiu pleitear nos bastidores ser reconhecido como campeão juntamente com o time paulista.

De acordo com Samir Xaud, o tema foi abordado em uma conversa com o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, durante a visita do clube gaúcho à sede da entidade, no Rio de Janeiro, na semana passada.

— Bem, isso é uma questão mais jurídica, que a CBF não tem o poder de se manifestar nesse momento. Mas recebemos o presidente do Inter lá na CBF, como todos os presidentes também vão nos visitar. E ele também falou nesse assunto conosco. O que eu falei para ele é que isso é uma questão jurídica e que a gente não tem como optar e como validar ou fazer alguma coisa nesse momento. Fica a critério do STJD, de todo esse imbróglio que tem de muitos anos. E na verdade voltou à tona por conta de um relato de um ex-profissional no futebol — disse o presidente da CBF.

O Corinthians foi campeão do Brasileirão de 2005 ao encerrar o campeonato três pontos à frente do Inter, segundo colocado. O time gaúcho teve um jogo anulado e repetiu a vitória por 3 a 2 sobre o Coritiba. Já a equipe paulista, que havia perdido os dois jogos anulados, somou quatro pontos ao vencer o Santos e empatar com o São Paulo.