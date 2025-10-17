Por questão burocrática, Inter tem desfalque na zaga contra o Sport

Zagueiro está emprestado ao Colorado até dezembro. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter tem um desfalque importante na defesa para o jogo contra o Sport, neste domingo (19). Por pertencer ao clube pernambucano e estar no Beira-Rio por empréstimo até dezembro, o zagueiro Victor Gabriel não pode atuar no confronto em virtude de uma cláusula contratual.

A ausência ganha importância em virtude das situações físicas de Vitão, que sentiu desconforto na derrota para o Mirassol, e de Juninho, que está voltando de lesão. Ambos estão sendo reavaliados pela comissão técnica.

Em um cenário positivo, com os dois à disposição, o técnico Ramón Díaz deve compor o trio de defensores com Vitão, Mercado e Juninho.

Porém, caso haja algum problema médico com a dupla, o treinador pode promover a entrada de Clayton Sampaio ou até desmanchar o esquema com três zagueiros, com o ingresso de um jogador de vocação ofensiva, como Bruno Tabata ou Rafael Borré.

Montagem do time

Com as incertezas no gol colorado, há uma disputa entre Anthoni e Ivan. No meio-campo, existe a possibilidade de Alan Rodríguez ganhar a vaga de Bruno Henrique. O time será definido apenas no treino deste sábado (18) à tarde.

Se for mantido o esquema 3-4-3, o provável time tem: Anthoni (Ivan); Vitão (Clayton Sampaio), Mercado e Juninho; Braian Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique (Alan Rodríguez) e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.

Inter e Sport enfrentam-se neste domingo (19), às 18h30min, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileirão.