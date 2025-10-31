Por onde anda Cláudio Winck, ex-lateral do Inter 

Defensor está no Kasimpasa, da Turquia, desde 2023. Ricardo Duarte / Inter / Inter

Sobrinho de Luís Carlos Winck, lateral revelado pelo Inter na década de 1980, Cláudio Winck era visto como promessa. Também lateral, foi criado nas categorias de base do Colorado e estreou na equipe profissional em 2012, mas conviveu com inúmeras lesões e nunca conseguiu se firmar no clube.

Cláudio Winck teve contrato com o Inter por nove anos e, neste período, foi emprestado ao Hellas Verona, da Itália, à Chapecoense, ao Sport e ao Vasco, clube para o qual foi vendido em 2020. Do Rio de Janeiro, o lateral foi para o Marítimo, de Portugal.

A partir daí, a carreira de Winck começou a tomar rumo. Titular absoluto em Portugal, o defensor redescobriu um lado artilheiro que andava apagado. Na temporada 2022/2023, foram sete gols e quatro assistências em 39 jogos. A atuação chamou a atenção do Kasimpasa, da Turquia. Cláudio desembarcou em Instambul para a temporada seguinte e está lá até hoje.

Na terceira temporada no futebol turco, o lateral ocupa o posto de melhor da posição no país. Winck lidera a equipe em uma fase única do clube, com o time realizando campanhas históricas no campeonato nacional e almejando classificações para as competições continentais.

Na última temporada, foram três gols e nove assistências em 29 jogos, além do destaque no setor defensivo. Neste ano, dois gols já foram anotados na campanha recém iniciada, com nove partidas. Aos 31 anos, o brasileiro renovou o contrato com o Kasimpasa até metade de 2027.