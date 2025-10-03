Inter

Para encher o Beira-Rio
Notícia

Partida do Inter contra o Botafogo terá ingressos a partir de R$ 20 e promoção ampliada para sócios; veja valores

Mulheres associadas entrarão entrada liberada e direito a levar dois acompanhantes na partida deste sábado (4)

Rodrigo Oliveira

