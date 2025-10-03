Partida do Inter contra o Botafogo terá ingressos a partir de R$ 20 e promoção ampliada para sócios; veja valores

Inter fez uma força-tarefa para lotar o Beira-Rio. (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter criou uma força-tarefa para que o Beira-Rio receba um bom público na partida contra o Botafogo, neste sábado (4). O clube ampliou a promoção para os sócios e reduziu o valor para os demais torcedores, que poderão comprar entradas a partir de R$ 20.

As promoções adotadas no jogo contra o Corinthians, na quarta-feira (1º), estão mantidas.

Os sócios das categorias Campeão do Mundo e Nada Vai Nos Separar terão entrada gratuita nas áreas livres do estádio, enquanto os sócios da categoria Carteira Vermelha poderão levar um acompanhante de graça.

Promoção para mulheres

Além disso, o clube definiu uma promoção específica para as mulheres. As sócias de todas as modalidades poderão levar dois acompanhantes de graça, independentemente do gênero.

Os sócios da modalidade Academia do Povo poderão entrar de graça nos portões 2, 3 e 7.

O clube também reduziu o preço dos ingressos para os não sócios. Exclusivamente nos portões 2, 3 e 7, os torcedores comuns poderão adquirir bilhetes por apenas R$ 20, valor abaixo do que é praticado normalmente.

Preocupação com público

Gerou preocupação no Beira-Rio o baixo público no empate com o Corinthians, quando pouco mais de 12 mil pessoas estiveram presentes.

A ideia é levar pelo menos 20 mil torcedores para a partida contra o Botafogo, de modo que o apoio do torcedor possa ajudar o clube durante o mau momento no Brasileirão.

Ingressos para Inter x Botafogo

