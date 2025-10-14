Os selecionáveis do Inter em ação no último dia de data Fifa

Lateral-direito foi titular contra a Coréia do Sul. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter conta com três jogadores convocados para os amistosos das seleções sul-americanas neste período de data Fifa, que se encerra nesta terça-feira (14). Alan Benítez já entrou em campo e foi titular defendendo o Paraguai, enquanto Carbonero e Borré devem começar no banco de reservas contra o Canadá.

O lateral-direito colorado, reserva de Aguirre, atuou durante os 90 minutos na derrota do Paraguai por 2 a 0 para a Coreia do Sul. A partida foi disputada na manhã desta terça-feira, em Seul, capital do país asiático. Por conta da longa viagem de retorno para a América do Sul, Benítez não estará à disposição para o jogo contra o Mirassol.

A dupla colombiana também desfalcará o Inter na partida contra a equipe do interior paulista. Carbonero e Borré não aparecem entre os titulares na prévia da escalação da Colômbia, que enfrenta o Canadá nesta terça-feira, às 21h (horário de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.