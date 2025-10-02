Inter

Os cinco diagnósticos do Inter para o mau momento 

Técnico Ramón Díaz e auxiliar Emiliano Díaz priorizam corrigir bola aérea defensiva, aumentar criatividade do setor ofensivo e resgatar o anímico do grupo

Rodrigo Oliveira

