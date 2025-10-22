Bahia x Inter: tudo sobre o jogo da 14ª rodada do Brasileirão 2025. Arte ZH

Bahia e Inter se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h, em partida atrasada da 14ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Colorado vem de vitória contra o Sport por 2 a 0, na última rodada, domingo (19), no Beira-Rio. No mesmo dia, o Bahia goleou o Grêmio por 4 a 0, em Salvador.

Escalações confirmadas para Bahia x Inter

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo; Ademir, Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Inter: Ivan; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Benítez, Luis Otávio, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho e Borré. Técnico: Ramón Díaz.

Arbitragem para Bahia x Inter

Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Daniel Paulo Ziollie (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP). VAR: Wagner Reway (SC).

Onde assistir a Bahia x Inter

GZH acompanha o jogo em tempo real;

acompanha o jogo em Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Bahia e Inter

Bahia

O time de Rogério Ceni tem contra o Inter a chance de ganhar uma posição e se aproximar do G-4. Sexto colocado com 46 pontos, o Bahia deve manter a mesma equipe que atropelou o Grêmio.

O principal desfalque segue sendo o capitão Everton Ribeiro. Depois de ser diagnosticado com câncer na tireoide, o camisa 10 passou por cirurgia de retirada da glândula e ainda não voltou a treinar com o grupo. Além dele, Luciano Juba e Erik Pulga, em fase finais de suas recuperações de lesões, devem seguir como baixas.

Inter

Mais do que pontos para seguir se afastando do Z-4, o Inter visa uma atuação convincente. Contra o Sport, o time de Ramón Díaz fez o dever de casa, mas pouco convenceu.

Para o duelo em Salvador, não terá o destaque das últimas partidas: Carbonero está suspenso pela sequência de cartões amarelos. O camisa 10 e capitão Alan Patrick, em função de um quadro de lombalgia, também deve desfalcar novamente o Colorado.