"O torcedor está chateado com razão", afirma D’Alessandro após empate do Inter com o Corinthians

D'Ale se emocionou em meio a seu pronunciamento. José Alberto Andrade / Agência RBS

Ídolo e dirigente colorado, D’Alessandro fez um pronunciamento marcante após o empate do Inter em 1 a 1 com o Corinthians no Beira-Rio nesta quarta-feira (1º).

Sem responder à imprensa, o diretor esportivo do clube gaúcho começou seu pronunciamento afirmando ter pedido para falar. Em seu discurso, deu razão à chateação da torcida, mas convocou-a para o Inter "voltar a ter força". Em meio às falas, embargou a voz, visivelmente emocionado.

— O torcedor está chateado com razão. Eu sei. Com muita razão. Aceitamos as reclamações. Mas precisamos dele. É um momento complicado, esportivamente falando. Acreditamos que com a ajuda do torcedor podemos voltar a ter confiança, voltar a ter força. O Inter sem o torcedor perde muito — manifestou D'Ale, que completou, com a voz embargada:

— Não estou criticado os torcedores. Sempre que precisamos eles estiveram presentes. Quando tiveram que cobrar, cobraram. Mas é um pedido que eu senti a necessidade de fazer, é um sentimento que tenho, de estar juntos num momento importante do clube.

Contra o Corinthians, o Beira-Rio registrou um publico de 12.825 torcedores. Um número bem abaixo do projetado pelo clube, mesmo com promoção de ingressos.

Nova promoção

Fazendo jus ao discurso de D'Alessandro, visando contar com maior público, o Inter já anunciou nova promoção para o próximo jogo, contra o Botafogo, no sábado (4).

Associados e associadas adimplentes podem adquirir seu ingresso a custo zero. Além disso, o clube estendeu benefícios para que os sócios da modalidade Carteira Vermelha tenham um ingresso gratuito para seu acompanhante.

Quem pertence as modalidades Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo também têm seu ingresso gratuito, e podem adquirir uma entrada para um acompanhante por R$ 50.