O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Inter para o Fluminense

O Inter perdeu por 1 a 0 para o Fluminense neste sábado (25). O time de Ramón Díaz pouco conseguiu fazer no Maracanã e acabou batido por um gol de Samuel Xavier.
Com o resultado, o Colorado se mantém na 15ª posição do Brasileirão, com 35 pontos. São apenas quatro a mais que o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento.
Confira o que os colunistas de GZH escreveram sobre a derrota colorada.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.