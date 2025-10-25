O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Inter para o Fluminense

Colorado foi batido pelo Fluminense. Lucas Merçom/Marcelo Gonçalves / Fluminense FC/Divulgação

O Inter perdeu por 1 a 0 para o Fluminense neste sábado (25). O time de Ramón Díaz pouco conseguiu fazer no Maracanã e acabou batido por um gol de Samuel Xavier.

Com o resultado, o Colorado se mantém na 15ª posição do Brasileirão, com 35 pontos. São apenas quatro a mais que o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento.

