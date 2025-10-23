O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Inter para o Bahia

O Inter perdeu para o Bahia, pelo Brasileirão, na noite desta quarta (22). O Colorado foi derrotado por 1 a 0, gol de Willian José após pênalti cometido por Bernabei.
Com o resultado, o time gaúcho ficou com 35 pontos, em 14º lugar, quatro acima do Vitória, primeiro integrante do Z-4, que soma 31. O próximo jogo do Inter será contra o Fluminense, no Maracanã, às 17h30min de sábado.
Confira o que os colunistas de GZH escreveram sobre a derrota colorada.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
