O que disse o presidente do Inter sobre os rumores de salários atrasados

Alessandro Barcellos pediu mobilização da torcida para jogo de domingo (2). Filipe Duarte / Agência RBS

Mergulhado em uma turbulência, o Inter tem uma decisão contra o Atlético-MG no próximo domingo (2), no Beira-Rio. Por isso, o presidente Alessandro Barcellos convocou uma entrevista coletiva nesta terça-feira (28).

Além de pedir a presença do torcedor contra o Galo, Barcellos também foi questionado sobre supostos atrasos salariais com o grupo de jogadores.

— Muito se diz, muito se fala. O Internacional, desde o início do ano, todas as movimentações salariais, premiações, sempre foram pactuadas, combinadas, acordadas e cumpridas com o grupo. Não é diferente nesse momento. Acho que esse é um assunto que surge com o intuito de buscar alguma justificativa sobre algo que, na verdade, não existe — afirmou.

Na segunda-feira (27), Zero Hora já havia explicado que, após algumas negociações com os atletas, o Inter tem pago os valores referentes a salários da carteira, direitos de imagem e premiações. A questão é que os pagamentos estão acontecendo em datas diferentes do habitual, com anuência dos jogadores.

Leia Mais Salários e direitos de imagem estão em dia no Inter? Zero Hora explica

Entenda a situação no Inter

Salário normal

O salário na carteira está rigorosamente em dia. Isso corresponde a cerca de 60% do valor total dos vencimentos dos profissionais. Normalmente esse dinheiro é pago em dia para evitar ações judiciais e acúmulos de impostos.

Direito de imagem

Já o direito de imagem foi repactuado. Quando o clube percebeu que não teria dinheiro para cobrir todo o gasto, chamou os jogadores e acordou novas datas para pagar.

Esse valor tem sido pago sempre no limite de cada mês. Ou seja: o de setembro ainda está atrasado, mas deve ser posto em dia até o final da semana. E aí começa a correr o prazo para o de outubro.

Em outras palavras, conforme apurado por Zero Hora, o direito de imagem não é pago no dia estipulado em contrato, mas é quitado antes de serem totalizados 30 dias de atraso.

Luvas e premiações

Por fim, a direção renegociou com alguns jogadores o pagamento de luvas cujas parcelas estavam em atraso. Já a premiação pelo título do Gauchão foi quitada.