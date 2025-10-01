O provável time do Inter contra o Corinthians 

Luís Otávio deve manter titularidade. Ricardo Duarte/Internacional

O Inter recebe o Corinthians no Beira-Rio, nesta quarta-feira (1º), às 19h30min, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa a 15ª colocação, com 28 pontos, e precisa de uma vitória para afastar o risco da zona de rebaixamento.

O time de Ramón Díaz terá retornos importantes para o confronto. Os laterais Aguirre e Bernabei voltam ao time titular, enquanto Juninho surge como opção para a zaga.

No meio, a tendência é que Luís Otávio seja mantido no time após a boa atuação no empate em 1 a 1 com o Juventude. O volante Thiago Maia, que se recupera de uma lombalgia, ainda é dúvida.

Outro desfalque é o goleiro Rochet, que teve uma lesão no pé constatada e fica fora até depois da data Fifa de outubro. Anthoni assume a titularidade até lá.

Provável escalação

Assim, uma provável escalação do Inter contra o Corinthians é: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio (Thiago Maia), Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Carbonero e Borré.