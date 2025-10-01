O provável time do Corinthians contra o Inter 

Gui Negão é um dos destaques do Corinthians. Rodrico Coca / Agência Corinthians

O adversário do Inter nesta quarta-feira (1), pela 26ª rodada do Brasileirão, será o Corinthians. O clube paulista deverá jogar no Beira-Rio com um time bem diferente do ideal.

O técnico Dorival Júnior não contará com os seus dois principais atacantes: Yuri Alberto, suspenso, e Memphis Depay, que se recupera de um edema na coxa. Outros desfalques relevantes do Corinthians são André Ramalho, Charles, Rodrigo Garro e André Carrillo.

O ataque do clube paulista deve ser formado por Gui Negão, de 18 anos, que vem se destacando na temporada, e Vitinho, ex-Inter. Romero e Kayke são as outras opções ofensivas.

A formação do Corinthians será bem parecida com a colorada, já que Dorival manteve o esquema de Ramón Díaz, que deixou o cargo em abril deste ano e agora é treinador do Inter.

Provável time

A escalação do clube paulista deve ter Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, José Martínez e Breno Bidon; Gui Negão e Vitinho.