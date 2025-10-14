O provável Inter para enfrentar o Mirassol pelo Brasileirão

Vitinho deve seguir como titular na equipe. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Inter e Mirassol duelam nesta quarta-feira (15) pela 28ª rodada do Brasileirão. A partir das 20h, no Maião, o Colorado vai em busca da segunda vitória consecutiva na competição de pontos corridos.

O técnico Ramon Díaz deve manter o esquema com três zagueiros que deu resultado contra o Botafogo antes da data Fifa.

O argentino não poderá contar com Carbonero e Borré, que estarão retornando da seleção colombiana que disputou amistosos. Assim, Óscar Romero deve voltar a ser titular, ao lado de Alan Patrick e Vitinho.

Escalação do Inter

O Colorado deve entrar em campo com Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Alan Patrick, Óscar Romero e Vitinho.

O Inter atualmente ocupa a 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, sete a mais que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento para a Série B.