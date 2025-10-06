O plano estabelecido pela nova comissão técnica do Inter para a data Fifa

Argentino quer aprimorar o esquema com três zagueiros. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

A nova comissão técnica do Inter tem uma missão definida para os oito dias de trabalho até o próximo compromisso válido pelo Brasileirão, no dia 15 de outubro, contra o Mirassol, após a data Fifa. Uma das prioridades será o aprimoramento da parte física do elenco.

A leitura interna é de que o time precisa de uma readequação física. Por conta do acúmulo de jogos e viagens, a equipe apresentou dificuldades nas últimas partidas. Como justificativa para os maus resultados, o volante Bruno Henrique chegou a dizer que o time vinha “correndo errado” e, por isso, aparentava maior desgaste.

Essa análise do volante também se encaixa no plano traçado pela comissão técnica. A parte tática será melhor desenvolvida, e uma das ideias é aprimorar o esquema com três zagueiros durante o período de treinos na data Fifa.

— Ajustar um pouco também a parte dos duelos, a parte física, que vem de muitos jogos. Sempre tentamos dar esses ajustes que, quando há jogos tão seguidos, não é possível fazer. Ajustar tanto o físico quanto o tático também. É preciso trabalhar em todos os aspectos. Vamos dar muita ênfase tanto no físico quanto no tático — destacou o auxiliar Emiliano Díaz.

Ao todo, serão oito dias de treinamentos até a retomada do Brasileirão. A reapresentação do elenco está marcada para a tarde desta terça-feira (7). O jogo no interior de São Paulo, contra o Mirassol, está previsto para o dia 15 de outubro.