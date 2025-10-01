O novo planejamento de Ramón Díaz para Bruno Gomes no Inter

Bruno Gomes destacou-se na lateral direita em 2024 Ricardo Duarte / Divulgação/Internacional

O Inter terá uma novidade no banco de reservas contra o Corinthians, nesta quarta-feira (1). Após mais de oito meses fora dos gramados, o lateral Bruno Gomes foi relacionado para o jogo. A novidade, porém, é o novo posicionamento preparado pelo técnico Ramón Díaz para o atleta.

Conforme apurado por Zero Hora, o jogador vem treinando como um segundo volante pela direita, no losango estabelecido pelo treinador argentino. Basicamente, é a mesma posição em que Bruno Henrique atuou no empate por 1 a 1 com o Juventude, no sábado (27).

Volante de origem, Bruno Gomes destacou-se no Brasileirão 2024 pelas boas atuações como lateral-direito. À época, o jogador havia inclusive confidenciado ao então técnico Roger Machado que gostaria de permanecer no lado direito do setor defensivo para a sequência da carreira.

Porém, o contexto mudou. Braian Aguirre foi bem na posição, e a direção ainda contratou Alán Benítez como alternativa.

Mais meio-campistas

Além disso, a nova comissão técnica desenvolveu um esquema que exige a utilização de mais meio-campistas. Por isso, ao menos nos trabalhos iniciais, Ramón Díaz indica que deve aproveitar Bruno Gomes no meio.

Conforme apurado por Zero Hora, o treino de terça-feira (30) indicou que o meio-campo titular contra o Corinthians será o mesmo do empate com o Juventude: um tripé com Luis Otávio como primeiro volante, Bruno Henrique como meia direita e Óscar Romero como meia esquerda, com Alan Patrick como armador.

O tripé do time reserva na atividade contou com Thiago Maia como primeiro volante, Bruno Gomes na direita e Ronaldo na esquerda.

Afastado dos gramados desde janeiro, em virtude de uma ruptura ligamentar no joelho esquerdo, o atleta deve retornar aos jogos de forma gradual.

