"Novo Inter" sucumbe e escancara necessidade de Ramón Díaz encontrar alternativas

Reinaldo marcou o segundo gol do Mirassol. JP Pinheiro / Mirassol / Divulgação

A retomada do Brasileirão depois da data Fifa expôs uma realidade que a torcida colorada não esperava após a boa vitória sobre o Botafogo antes da parada. Nesta quarta-feira (15), Ramón Díaz voltou a escalar o Inter com três zagueiros e Alan Patrick como falso 9, mas foi completamente superado pelo Mirassol em noite para esquecer do goleiro Anthoni.

Não houve surpresa na escalação. Victor Gabriel substituiu Juninho na zaga e Romero foi a opção para o lugar de Carbonero no ataque. O 3-4-3 foi mantido tendo Alan Patrick como o homem central do ataque e Romero entrou pela esquerda.

Inter teve manutenção do sistema tático usado contra o Botafogo. TacticalPad / Reprodução

O fator surpresa do jogo contra o Botafogo não existiu diante do Mirassol. Restava ao Inter então ter movimentos que pudessem gerar a oportunidade de Alan Patrick deixar o ataque para criar tendo outros jogadores a sua frente.

Mas nada disso aconteceu no primeiro tempo. O Inter pouco conseguiu criar e sofreu com as investidas do Mirassol. Equipe com melhor média de cruzamentos certos do Brasileirão, o time da casa insistiu nesse tipo de jogada. Os gols, porém, vieram de outra forma. Em duas falhas de Anthoni após escanteios, o Mirassol obteve a vantagem de 2 a 1. O gol colorado veio em uma rara jogada de Alan Patrick, que sofreu a falta que ele mesmo bateu e Thiago Maia marcou no rebote.

Mudança no intervalo

Atrás no placar, Ramón Díaz abriu mão do sistema com três zagueiros para o segundo tempo. O Inter voltou com o centroavante Ricardo Mathias no lugar de Victor Gabriel. O time passou a jogar no 4-2-3-1 tendo Romero aberto na esquerda e Vitinho na direita. Alan Patrick voltou para sua função de camisa 10.

Inter voltou a ter uma linha de quatro na defesa no segundo tempo. TacticalPad / Reprodução

Nem deu tempo para uma reação do Inter quando novamente Anthoni falhou. Em um contra-ataque aos três minutos, Negueba chutou e contou com o goleiro colorado mal colocado para o 3 a 1.

Ramón e Emiliano mexeram novamente na equipe com Bruno Gomes, Alán Rodríguez e Tabata nos lugares de Bruno Henrique, Thiago Maia e Romero. O 4-2-3-1 foi mantido com Vitinho sendo ponta pela esquerda.

Inter terminou o jogo no 4-2-3-1 e com mudanças em todos os setores. TacticalPad / Reprodução

A ideia estava clara de explorar a velocidade de Vitinho na esquerda e tentar cruzamentos para Mathias. Mas o Inter conseguiu produzir pouco e o goleiro Muralha terminou a partida com apenas uma defesa, a do rebote no gol de Thiago Maia.

No total foram 13 finalizações do Mirassol contra apenas seis do Inter ao longo de 90 minutos.

O jogo no interior paulista mostrou que Ramón e Emiliano Díaz ainda precisam buscar o melhor Inter e que apenas a entrada de mais um atacante não torna o time efetivo no ataque. Será preciso encontrar essas soluções para não sofrer diante do lanterna Sport no Beira-Rio.