Novo esquema agrada e Inter vai intensificar treinos do 3-5-2 na pausa: "Nos adaptamos ao que temos"

Inter venceu o Botafogo por 2 a 0 no sábado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Além de vencer o Botafogo, subir na tabela e se distanciar do Z-4, o 2 a 0 do Inter significou o fim de uma série de 15 partidas levando gol. Coincidentemente, foi a primeira que usou um sistema com três zagueiros.

Para o técnico Ramón Díaz e seu auxiliar Emiliano, a mudança de formação ajudou a dar força ao sistema defensivo. Montar uma linha de cinco defensores com mais dois jogadores centralizados compactou a frente da área.

— Quisemos dar solidez para o time ganhar confiança e voltar a ter protagonismo. Isso é muito importante — destacou Emiliano.

O novo modelo deve ser mantido. Mais do que isso, aprimorado. A comissão técnica vai dar ênfase à formação durante a pausa da Data Fifa.

— Somos uma comissão técnica que se adapta ao que tem. Temos centrais de boa categoria. Fico feliz pela decisão e agradeço ao grupo por ter aceitado. Sem isso, nada serve. Eles têm sofrido mais do que ninguém, mais do que nós, que estamos aqui há nove dias. Os atletas trabalham muito, mas as coisas não aconteciam — completou o auxiliar.

Volta da data Fifa

O Inter se reapresenta na terça-feira (7) para um período de sete dias de treinos até voltar a campo. O próximo compromisso será em 15 de outubro, contra o Mirassol, fora de casa.