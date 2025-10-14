Novidade como titular do Mirassol, goleiro Muralha projeta partida contra o Inter: "Preparados para fazer um grande jogo"

Muralha assume a titularidade em razão da suspensão de Walter. JP Pinheiro / Agência Mirassol

O goleiro Alex Muralha será a principal novidade no time do Mirassol para a partida desta quarta-feira (15), diante do Inter. Uma das missões, ao lado dos companheiros, será fazer com a equipe some pontos para se manter nas primeiras colocações do Brasileirão. No entanto, o atleta fez questão de destacar que será uma partida de dificuldades no Estádio Maião.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (14), na véspera do confronto, Muralha analisou o contexto que vive a equipe gaúcha. Para ele, mesmo depois de passar por um momento de baixo rendimento, o início de um novo trabalho traz uma motivação extra aos jogadores.

— Vai ser um jogo bem difícil. O Inter é uma grande equipe. Talvez, não passe por um momento bom, mas a gente sabe e respeita muito essa camisa. É um time de muita tradição no Brasil. Estamos preparados para fazer um grande jogo, porque vai ser difícil — apontou o goleiro, e continuou:

— Ainda mais com treinador novo, os jogadores querem mostrar que têm mais condições de poder ser titular. Estamos preparados em relação a todas as circunstâncias.

Muralha vai assumir a condição de titular nesta retomada da data Fifa em virtude da suspensão de Walter. Depois de começar como a temporada como o dono da posição, a volta ao time titular será após um período de quase seis meses.

Objetivos

Além de ocupar, neste momento, a quarta posição na tabela, com 46 pontos, o clube já garantiu um dos objetivos: a permanência na elite do Brasileiro para 2026. Agora, como grande sensação do campeonato, a meta é garantir o Mirassol na próxima edição da Libertadores.

— Eu penso que estamos muito próximos de chegar ao topo. Título é difícil pela pontuação que está, mas não podemos deixar de sonhar. O Mirassol conseguir entrar na Libertadores no primeiro ano (de elite do Brasileiro) é algo muito grandioso — destacou o jogador.

Muralha também ressaltou o empenho do elenco na busca por resultados cada vez mais expressivos:

— Não estamos tranquilos. A gente vai em busca de mais, sabemos da capacidade que nós temos. Todos estão se empenhando ao máximo, dando seu melhor, para conquistar este objetivo.

Invicto em casa no torneio nacional, o Mirassol recebe o Inter, nesta quarta-feira (15), às 20h, no Estádio Maião. A partida será válida pela 28ª rodada do Brasileirão.