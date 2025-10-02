Nove meses depois, Bruno Gomes reforça o Inter e pode mudar de função no time de Ramón Díaz

Bruno Gomes é visto como um jogador híbrido, que pode atuar tanto como lateral-direito quanto como volante Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Depois de nove meses parado, Bruno Gomes enfim retornou ao time do Inter. Longe dos gramados desde a primeira rodada do Gauchão quando sofreu uma ruptura de ligamento cruzado no joelho diante do Guarany de Bagé, ele voltou a atuar contra o Corinthians, no Beira-Rio, na quarta-feira (1º).

Contra a equipe paulista, o atleta de 24 anos jogou por 11 minutos. Ele entrou no lugar do lateral Braian Aguirre. Enquanto esteve em campo, segundo a plataforma Sofascore, teve 10 ações com a bola: acertou 47% de seus passes (3 de 7), desarmou uma vez e foi driblado outras duas.

Jogador híbrido

Recuperado, o atleta é visto pela comissão técnica de Ramón Díaz como um jogador híbrido, que pode atuar tanto como lateral-direito quanto como volante — foi assim que ele foi utilizado em pelo menos dois treinos táticos recentes, ainda que tenha entrado como lateral contra o Corinthians.

Foi justamente pelo lado direito que o Inter foi vazado duas vezes no último jogo — embora apenas um gol tenha sido validado. Por isso, Bruno Gomes surge como uma alternativa de proteção para este lado da defesa colorada.

Leia Mais Os cinco diagnósticos do Inter para o mau momento

Volante de origem, Bruno Gomes destacou-se no Brasileirão 2024 pelas boas atuações como lateral-direito. À época, o jogador havia inclusive confidenciado ao então técnico Roger Machado que gostaria de permanecer no lado direito do setor defensivo para a sequência da carreira. Porém, o contexto mudou após sua lesão: Braian Aguirre foi bem na posição, e a direção ainda contratou Alán Benítez como alternativa.

Próximo jogo

Contra o Botafogo, sábado (4), no Beira-Rio, Bruno Gomes pode ganhar mais alguns minutos em campo, novamente sendo acionado na parte final do jogo. Pode ser que entre no lugar de Aguirre ou até mesmo no de Bruno Henrique, servido como um proteção ao lado direito da defesa.

Produção: Leo Bender