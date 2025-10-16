"Não tem desculpas, foi um jogo horrível": a avaliação do Ramón e Emiliano Díaz sobre a derrota do Inter para o Mirassol

Em entrevista coletiva após jogo, a dupla Díaz reconheceu os erros e falou em "jogo horrível". Valéria Possamai / Agência RBS

Ramón Díaz conheceu a sua primeira derrota sob o comando do Inter. Na noite desta quarta-feira (15), a equipe gaúcha foi até o interior de São Paulo e perdeu para o Mirassol por 3 a 1, pela 28ª rodada do Brasileirão. Com a derrota, o Colorado estagna na 15ª posição da tabela, com 32 pontos, seis do Z-4.

Em entrevista coletiva após jogo, a dupla Díaz reconheceu os erros e falou em "jogo horrível". A comissão também comentou sobre o esquema utilizado e a não entrada de Gustavo Prado no segundo tempo:

— Fizemos um jogo muito ruim. Temos que colocar a cara. Temos uma final no domingo. E vamos de novo. Nosso objetivo é jogo a jogo. Sabemos que o Inter não pode estar nessa situação. Não tem desculpas hoje, foi um jogo horrível. Temos que seguir trabalhando. Não vou cometer a covardia de falar individualmente de um jogador aqui após a derrota. Mas vamos avaliar — avaliaram Ramón e Emiliano Díaz.

Sobre o 3-5-2, Ramón Díaz comentou que na partida passada o esquema tinha rendido:

— Sempre a ideia de jogar com três, e haviam rendido, tinham um rendimento realmente muito bom na partida passada. E hoje nos surpreendeu, com muitos erros pontuais. Temos tido a possibilidade de trabalhar toda semana, e se viu um time que não foi intenso, foi superado pelo Mirassol. Nos superaram em todos os sentidos, seja no tático, na pressão, na dinâmica. Nos custou muito, e seguramente isso nós temos que rever e analisar bem para o domingo que vem — comentou Ramón Díaz.

Sobre Gustavo Prado no banco

Já sobre Gustavo Prado, Emiliano disse que o zagueiro Vitão tinha sentido dores, apesar de ter sinalizado que não tenha sido nada grave:

— Prado está cinco dias treinando conosco. Ele ia entrar, mas optamos pela troca do zagueiro, já que o Vitão sinalizou um desconforto, que não é nada de mais. Ele tem muito talento, vai ter chances, mas hoje não foi possível — explica Emiliano Díaz.