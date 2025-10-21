Mudanças na defesa e meio-campo reforçado: como Ramón Díaz prepara o Inter para enfrentar o Bahia

Zagueiro Victor Gabriel reapareceu entre os titulares na última atividade em Porto Alegre. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter embarcou para Salvador com novidades na escalação que enfrentará o Bahia em partida atrasada pela 14ª rodada do Brasileirão. Conforme apurou Zero Hora, no último treino, realizado no final da manhã desta terça-feira (21), no CT Parque Gigante, o técnico Ramón Díaz ensaiou um time com mudanças na defesa e um meio-campo mais reforçado.

O trio de zaga será mantido, mas Vitão ganhará a companhia de antigos titulares: Gabriel Mercado, que foi preservado diante do Sport, e Victor Gabriel, que não podia atuar por questões contratuais, pois está emprestado pelo clube pernambucano. Eles entram nas vagas de Clayton Sampaio e Juninho.

Na ala direita, o argentino Braian Aguirre foi vetado pelo departamento médico e precisará ser substituído pelo paraguaio Alan Benítez.

Sem poder contar com o suspenso Carbonero - e ainda sem Alan Patrick, que trata de uma lombalgia -, o treinador colorado resolveu abrir mão de uma figura ofensiva, deixando Vitinho e Borré como dupla de ataque.

Desta forma, o jovem Luis Otávio, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, reaparecerá para formar um trio de volantes com Bruno Gomes e Thiago Maia.

A escalação do Inter para iniciar a partida, agendada para às 19h desta quarta (22), tem: Ivan; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Benítez, Luis Otávio, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho e Borré.