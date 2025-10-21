Mudanças na defesa e meio-campo reforçado: como Ramón Díaz prepara o Inter para enfrentar o Bahia

O Inter embarcou para Salvador com novidades na escalação que enfrentará o Bahia em partida atrasada pela 14ª rodada do Brasileirão. Conforme apurou Zero Hora, no último treino, realizado no final da manhã desta terça-feira (21), no CT Parque Gigante, o técnico Ramón Díaz ensaiou um time com mudanças na defesa e um meio-campo mais reforçado.
O trio de zaga será mantido, mas Vitão ganhará a companhia de antigos titulares: Gabriel Mercado, que foi preservado diante do Sport, e Victor Gabriel, que não podia atuar por questões contratuais, pois está emprestado pelo clube pernambucano. Eles entram nas vagas de Clayton Sampaio e Juninho.
Na ala direita, o argentino Braian Aguirre foi vetado pelo departamento médico e precisará ser substituído pelo paraguaio Alan Benítez.
Sem poder contar com o suspenso Carbonero - e ainda sem Alan Patrick, que trata de uma lombalgia -, o treinador colorado resolveu abrir mão de uma figura ofensiva, deixando Vitinho e Borré como dupla de ataque.
Desta forma, o jovem Luis Otávio, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, reaparecerá para formar um trio de volantes com Bruno Gomes e Thiago Maia.
A escalação do Inter para iniciar a partida, agendada para às 19h desta quarta (22), tem: Ivan; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Benítez, Luis Otávio, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho e Borré.
Apesar da vitória em casa na última rodada, o Colorado ocupa o 14º lugar na tabela, com 35 pontos - somente quatro a mais do que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Depois do duelo com o Bahia, a equipe enfrentará o Fluminense, no Maracanã, no sábado (25).