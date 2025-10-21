Inter

Escalação
Notícia

Mudanças na defesa e meio-campo reforçado: como Ramón Díaz prepara o Inter para enfrentar o Bahia

Colorado visitará a Arena Fonte Nova nesta quarta-feira, em partida atrasada pela 14ª rodada do Brasileirão

Rodrigo Oliveira

Enviar email

Filipe Duarte

Direto de Salvador

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS