Mirassol e Inter se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 20h, pela 28ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.
O Colorado vem de vitória sobre o Botafogo, na última rodada. O clube paulista também teve um resultado positivo, ao vencer o Fluminense.
Escalações para Mirassol x Inter
Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura (José Aldo) e Gabriel; Guilherme Marques, Alesson (Negueba) e Cristian Renato. Técnico: Rafael Guanaes.
Inter: Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Braian Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Óscar Romero. Técnico: Ramón Díaz.
Arbitragem para Mirassol x Inter
- Escala ainda não divulgada.
Onde assistir a Mirassol x Inter
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h30min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere anuncia a transmissão.
Como chegam Mirassol x Inter
Mirassol
O clube paulista não contará com seu goleiro titular. Walter está suspenso e Alex Muralha receberá oportunidade. Porém, o Mirassol terá o retorno de Lucas Ramon na lateral-direita, que cumpriu suspensão na partida contra o Fluminense.
Inter
O Colorado deve jogar em um esquema diferente. Com três zagueiros, dois alas, dois meias e três atacantes. Desfalques obrigarão Ramón Díaz a sair do seu esquema principal.
Carbonero deve ser desfalque no ataque, pois jogará um dia antes com a seleção colombiana. Óscar Romero deve ser novidade ao lado de Alan Patrick e Vitinho.
Acompanhe em tempo real
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.