Mirassol 3x1 Inter: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Equipe paulista segue na quarta colocação do Campeonato Brasileiro enquanto Inter amarga a 15ª posição. DOUGLAS MORETI / AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

A volta do Brasileirão após a data Fifa não foi boa para o Inter. Nesta quarta-feira (15), a equipe foi derrotada pelo Mirassol por 3 a 1, em Mirassol, pela 28ª rodada da competição.

Neto Moura abriu o placar para os donos da casa, e Thiago Maia até empatou. Contudo, Reinaldo e Negueba marcaram mais duas vezes e garantiram a vitória para o Mirassol, que segue como a surpresa do campeonato.

O resultado mantém o Inter na 15ª colocação com 32 pontos, sendo sete de diferença para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Fortaleza.

Confira os gols e os melhores momentos de Mirassol x Inter