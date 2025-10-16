Mirassol 3x1 Inter: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

A volta do Brasileirão após a data Fifa não foi boa para o Inter. Nesta quarta-feira (15), a equipe foi derrotada pelo Mirassol por 3 a 1, em Mirassol, pela 28ª rodada da competição.
Neto Moura abriu o placar para os donos da casa, e Thiago Maia até empatou. Contudo, Reinaldo e Negueba marcaram mais duas vezes e garantiram a vitória para o Mirassol, que segue como a surpresa do campeonato.
O resultado mantém o Inter na 15ª colocação com 32 pontos, sendo sete de diferença para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Fortaleza.
Confira os gols e os melhores momentos de Mirassol x Inter
