Mesmo com promoções, projeção de público para jogo do Inter contra o Botafogo segue baixa

Beira-Rio será palco da partida contra os cariocas. Omar Freitas / Agencia RBS

Apesar das diversas promoções realizadas para tentar lotar o Beira-Rio no jogo deste sábado (4), às 18h30min) contra o Botafogo, o torcedor colorado ainda não demonstra grande motivação para a partida. A projeção de público gira em torno de 20 mil pessoas, praticamente a mesma da prévia do duelo contra o Corinthians — que teve público final de 12.825.

Nos últimos dias diferentes ações. Primeiro, o clube anunciou entrada gratuita para sócios. Depois informou que as sócias podem levar até duas acompanhantes sem custo. Para os não sócios, ingressos nos portões 2, 3 e 7 estão sendo vendidos por apenas R$ 20. Essa promoção, inclusive, elevou a projeção inicial, que era de apenas 15 mil torcedores.

Mesmo com várias ações semelhantes na última quarta-feira (1), contra o Corinthians, pouco mais de 12 mil pessoas estiveram no Beira-Rio para acompanhar o empate em 1 a 1 com os paulistas.

Inter e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 18h30min, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa a 15ª colocação, com 29 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento.