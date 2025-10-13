Meia-atacante do Inter é monitorado por clube inglês

Gustavo Prado volta ao Inter após convocação da seleção sub-20 Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Gustavo Prado pode ser a próxima grande venda do Inter. Apesar de a direção colorada garantir que não há propostas, o desempenho do jovem tem sido acompanhado por alguns interessados.

Um dos clubes que monitora o jovem é o Brighton, da Inglaterra. A informação do interesse inglês foi divulgada inicialmente pelo jornalista Lucas Collar e confirmada por Zero Hora.

Mesmo sem um contato oficial com o Inter, os observadores do Brighton acompanham o meia-atacante. Além das atuações com o Colorado, os scouts do clube inglês também monitoraram o desempenho pela seleção sub-20.

O Inter evita especular um valor de mercado para o garoto, mas as convocações animam a direção por uma elevação de possíveis propostas na próxima janela.

Desempenho no sub-20

Aos 20 anos, Gustavo Prado esteve na disputa do Mundial da categoria, na qual o Brasil foi eliminado de forma precoce. No torneio, o colorado foi titular na estreia e depois foi para o banco de reservas.

No início da temporada, o jovem foi titular absoluto na campanha do título do Sul-Americano da categoria.

De volta ao Inter após o Mundial sub-20, Gustavo Prado está fazendo os primeiros treinos sob o comando de Ramón Díaz. A estreia com a nova comissão técnica pode aparecer diante do Mirassol, na quarta-feira (15).