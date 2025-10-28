Linha de quatro e volante recuperado: o que se viu no treino aberto do Inter antes de enfrentar o Atlético-MG

Elenco do Inter fez um trabalho de ataque contra defesa. Filipe Duarte / Agencia RBS

Por cerca de uma hora, a reportagem assistiu ao treinamento do Inter, na manhã desta terça-feira (28), no CT Parque Gigante. Foi a segunda atividade da semana, que deu alguns indícios do que pode ser apresentado no domingo (2), contra o Atlético-MG.

Após um período de aquecimento, o elenco colorado foi dividido em quatro grupos que atacavam e quatro que defendiam. Os únicos que variaram entre os dois lados foram os volantes Bruno Henrique e Thiago Maia.

Na linha defensiva, Bruno Gomes aparecia ao lado de Alan Benítez e o zagueiro Pedro Kauã, como se fossem os laterais-direitos. Eles duelavam de forma individual contra Carbonero, Vitinho e Romero que invadiam a área pelo lado esquerdo.

No miolo de zaga, Mercado dividia o mesmo espaço com Clayton e os volantes Ronaldo e Richard — que se recuperou de um desconforto no quadril. Próximo deles, Juninho estava com Luis Otávio e Thiago Maia (depois Bruno Henrique).

Na lateral esquerda, Bernabei ocupava a mesma faixa de Alisson e Victor Gabriel. A expectativa é saber se, com a volta do argentino que cumpriu suspensão automática, o técnico Ramón Díaz irá manter a linha defensiva com quatro jogadores ou se o tripé de zagueiros será retomado.

Trabalhos em separado

Embora tenha estado presente no gramado, Vitão não participou desta atividade, trabalhando separado para se recuperar do estiramento no joelho esquerdo. O volante Alan Rodríguez, que volta de lesão na coxa direita, também treinou separado.