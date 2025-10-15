Jovens da base reforçam delegação do Inter para partida contra o Mirassol

Alisson é uma das novidades no elenco. Ricardo Duarte / Inter

O torcedor do Inter que irá acompanhar a partida contra o Mirassol, nesta quarta-feira (15), irá se deparar com algumas caras novas no banco de reservas. Tratam-se de atletas da base que estão ganhando espaço com a nova comissão técnica. Quase 40% dos atletas relacionados são da base ou já passaram pelo Celeiro de Ases e integram o profissional.

Ao todo, são nove nomes dos 23 atletas selecionados para a partida. Um dos destaques desta relação é Alisson. O garoto de 17 anos, lateral-esquerdo, relacionado pela primeira vez para uma partida do time principal. Ele está no clube desde 2016, quando chegou aos oito anos. De lá para cá, fez toda a formação nas categorias de base do clube. O atleta chamou a atenção pelo desempenho no sub-17 e vem treinando com o grupo profissional desde setembro.

A exemplo de Alisson, também integram a delegação: o zagueiro Pedro Kauã (19 anos), o volante Bernardo Jacob (19 anos), o meia Yago Noal (18 anos) e o atacante Raykkonen (17 anos). É importante destacar que estes nomes já foram relacionados ou até mesmo entraram em campo em partidas anteriores. Além destes, quatro nomes que passaram pela base, estão hoje no time principal: o goleiro Anthoni, o zagueiro Victor Gabriel, o meia Gustavo Prado e o atacante Ricardo Mathias.

— Este é o objetivo da formação, esse é o objetivo principal de um clube formador, é botar à disposição do grupo profissional os jogadores, inclusive os jogadores com idade sub-17. Isso é importante e a comissão técnica vem trabalhando, porque desde o primeiro dia que essa comissão assumiu, aliás, todas as comissões que a gente tem trabalhado, mas principalmente esta agora que assume no meio de uma temporada, onde já estavam jovens incorporados ao elenco, a necessidade da gente deixar essa diretriz muito clara e ela está sendo rigorosamente cumprida, o que é bom para o clube — destacou o presidente Alessandro Barcellos em entrevista à reportagem de Zero Hora.

A utilização dos atletas da base leva também em conta o número de baixas em decorrência de lesões ou convocações nesta data Fifa, como os casos de Carbonero e Borré, que estava com a Colômbia, além de Alan Benítez na seleção do Paraguai.