Jovem da base retorna aos treinos e pode ganhar nova função com Ramón Díaz no Inter

Gustavo Prado voltou da seleção sub-20 e é opção no Inter. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Um reforço inesperado pode cair como uma luva no novo esquema do Inter de Ramón Díaz. De volta mais cedo do Chile, onde a seleção brasileira sub-20 foi eliminada precocemente do Mundial da categoria, o meia-atacante Gustavo Prado está cotado para substituir Carbonero na próxima rodada, contra o Mirassol, no dia 15. E atuando em uma função diferente da habitual.

Assim como Rafael Borré, o meia-atacante colombiano está fora da partida no interior paulista em função dos dois amistosos que disputará pela seleção de seu país nos Estados Unidos. O segundo jogo, contra o Canadá, será no dia 14, não havendo tempo hábil para a dupla chegar a Mirassol.

Na nova formação montada pelo técnico argentino, com Alan Patrick de falso 9, a equipe precisa de dois atacantes de velocidade e movimentação. Desta forma, caso a opção seja pela manutenção do esquema utilizado na vitória contra o Botafogo, o garoto de 20 anos passa a ser, por conta de suas características, o primeiro da fila para jogar ao lado de Vitinho.

Retrospecto de Gustavo Prado

Sob o comando de Roger Machado, Gustavo Prado atuou seis vezes como titular na temporada e ingressou no decorrer de outras 16 partidas, marcando dois gols no total.

Já na seleção brasileira sub-20, o jovem foi titular absoluto no título do Sul-Americano da categoria, no início do ano, mas iniciou apenas um dos três jogos disputados pelo Brasil no Mundial do Chile

Tanto no Inter de Roger como na seleção, o garoto vem atuando como um ponta bem aberto, tanto na direita como na esquerda. Porém, se for escolhido para substituir Carbonero no novo esquema de Ramón Díaz, o atleta terá que atuar de forma mais avançada, pisando mais vezes na área quando Alan Patrick recuar.

Quem mais pode substituir Carbonero

Outras opções para a vaga do colombiano são o meia Bruno Tabata e o atacante Ricardo Mathias. O primeiro, porém, causaria uma mudança grande de característica, com o time ganhando em controle de bola, mas perdendo bastante em velocidade. Já o segundo acarretaria uma alteração de esquema, com Alan Patrick voltando a ser um meia clássico.

O time para o jogo contra o Mirassol começará a ser definido a partir desta terça-feira (7) à tarde, quando ocorre a reapresentação do elenco colorado. Por conta da pausa para a data Fifa, a partida no interior paulista está marcada apenas para o dia 15 de outubro.