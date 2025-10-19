Inter x Sport hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter e Sport se enfrentam neste domingo (19), às 18h30min, pela 29ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.
O Colorado vem de derrota para o Mirassol por 3 a 1, na última rodada. Já o Sport empatou em casa com o Ceará, pelo placar de 1 a 1.
Escalações para Inter x Sport
Inter: Ivan; Vitão, Clayton Sampaio e Juninho; Aguirre, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Borré e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.
Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.
Arbitragem para Inter x Sport
- Lucas Paulo Torezin (PR). auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Daniella Coutinho Pinto (BA). VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
Onde assistir a Inter x Sport
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere anuncia a transmissão.
Como chegam Inter e Sport
Inter
O Inter segue em momento turbulento. A primeira derrota sob o comando de Ramón Diaz manteve o sinal de alerta ligado. O time é o 15ª na tabela de classificação, apenas duas posições acima da zona de rebaixamento.
Com falhas do goleiro Anthoni e Rochet ainda lesionado, Ivan deve ser a principal novidade no time.
Sport
Apenas um milagre salva a temporada do Sport. Virtualmente rebaixado, o time vive um fim de temporada melancólico. E o lanterna do Brasileirão ainda teve um agravante: de acordo com o ge.globo, o elenco sofre com salários atrasados. A diferença para o Santos, primeiro time fora da zona do rebaixamento, é de 14 pontos.
Ingressos para Inter x Sport
Toda a torcida colorada conta com promoções para lotar o Beira-Rio no duelo diante do Sport. Válido pela 29ª rodada do Brasileirão, o confronto tem condições especiais para sócios e sócias e seus acompanhantes e também para torcedores e torcedoras que não pertencem ao quadro social do clube. Confira todas as ações preparadas para o jogo:
- Sócios e sócias CADEIRA LOCADA, COLORADO TITULAR (CARTEIRA VERMELHA), PARQUE CHECK-IN E PATRIMONIAL CLUBE: ingresso gratuito para acompanhante.
- Sócios e sócias CAMPEÃO DO MUNDO, NADA VAI NOS SEPARAR, ACADEMIA DO POVO E PARQUE INGRESSO: acesso liberado ao Beira-Rio mediante compra de ingresso gratuito no Mundo Colorado e entrada para acompanhante por 20 reais.
- Torcedores e torcedoras NÃO SÓCIOS: ingresso por 20 reais nos portões 2, 3 e 7, por 40 reais nos portões 4, 6 e 8 e 70 reais nos setores de Área Livre na Superior.
Veja a tabela com os valores praticados para a partida
Ingressos Coração do Gigante
- Site: www.coracaodogigante.com.br;
- Formas de Pagamento - Visa, Master e Elo (somente crédito) ou PIX;
- App Coração do Gigante, nas lojas Apple e Google Play.
