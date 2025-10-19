Inter x Sport hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter x Sport: tudo sobre o jogo da 29ª rodada do Brasileirão 2025. Arte GZH

Inter e Sport se enfrentam neste domingo (19), às 18h30min, pela 29ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de derrota para o Mirassol por 3 a 1, na última rodada. Já o Sport empatou em casa com o Ceará, pelo placar de 1 a 1.

Escalações para Inter x Sport

Inter: Ivan; Vitão, Clayton Sampaio e Juninho; Aguirre, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Borré e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

Arbitragem para Inter x Sport

Lucas Paulo Torezin (PR). auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Daniella Coutinho Pinto (BA). VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Onde assistir a Inter x Sport

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Inter e Sport

Inter

O Inter segue em momento turbulento. A primeira derrota sob o comando de Ramón Diaz manteve o sinal de alerta ligado. O time é o 15ª na tabela de classificação, apenas duas posições acima da zona de rebaixamento.

Com falhas do goleiro Anthoni e Rochet ainda lesionado, Ivan deve ser a principal novidade no time.

Sport

Apenas um milagre salva a temporada do Sport. Virtualmente rebaixado, o time vive um fim de temporada melancólico. E o lanterna do Brasileirão ainda teve um agravante: de acordo com o ge.globo, o elenco sofre com salários atrasados. A diferença para o Santos, primeiro time fora da zona do rebaixamento, é de 14 pontos.

Ingressos para Inter x Sport

Toda a torcida colorada conta com promoções para lotar o Beira-Rio no duelo diante do Sport. Válido pela 29ª rodada do Brasileirão, o confronto tem condições especiais para sócios e sócias e seus acompanhantes e também para torcedores e torcedoras que não pertencem ao quadro social do clube. Confira todas as ações preparadas para o jogo:

Sócios e sócias CADEIRA LOCADA, COLORADO TITULAR (CARTEIRA VERMELHA), PARQUE CHECK-IN E PATRIMONIAL CLUBE: ingresso gratuito para acompanhante.

Sócios e sócias CAMPEÃO DO MUNDO, NADA VAI NOS SEPARAR, ACADEMIA DO POVO E PARQUE INGRESSO: acesso liberado ao Beira-Rio mediante compra de ingresso gratuito no Mundo Colorado e entrada para acompanhante por 20 reais.

Torcedores e torcedoras NÃO SÓCIOS: ingresso por 20 reais nos portões 2, 3 e 7, por 40 reais nos portões 4, 6 e 8 e 70 reais nos setores de Área Livre na Superior.

Veja a tabela com os valores praticados para a partida

Ingressos Coração do Gigante

Site: www.coracaodogigante.com.br;

Formas de Pagamento - Visa, Master e Elo (somente crédito) ou PIX;

App Coração do Gigante, nas lojas Apple e Google Play.