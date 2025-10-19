O Inter venceu o Sport, no Beira-Rio, e se afastou da zona de rebaixamento do Brasileirão. Siga a repercussão do jogo no "Balanço Final", que também estará disponível no Gaúcha 2.
Nela, além de receber as informações veiculadas no rádio, você acessa elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.
Repercussão no Gaúcha 2
O pós-jogo de Inter x Sport será transmitido pelo YouTube de GZH e pelo Gaúcha 2, o segundo canal de áudio da Rádio Gaúcha, que fica disponível via site de ZH e app GZH.
O que é o Gaúcha 2
- Canal da Gaúcha usado somente com conteúdos especiais, não alterando programação do canal principal, em FM;
- Pode ser acessado pelo site de Zero Hora e app GZH;
- Vai trazer mais informações sobre acontecimentos, eventos e feiras, além de mais detalhes sobre o jogo do time do coração.
Como funciona o Gaúcha 2
- Para ouvir, você terá de fazer o download do aplicativo GZH na loja (Play Store ou App Store) de seu smartphone ou acessar o site de Zero Hora;
- No momento do início da transmissão no Gaúcha 2, alertas serão enviados para o celular (é necessário ativar notificações);
- Abra o aplicativo ou o site zerohora.com.br e clique sobre o ícone "..." na barra inferior, ao lado do play da Gaúcha. Depois, escolha a opção "localização";
- Clique em Gaúcha 2 para definir como o seu canal para ouvir a Gaúcha;
- O fim da transmissão será notificado pelos comunicadores e/ou via pushes e alertas enviados ao smartphone do usuário;
- No site de Zero Hora, o usuário poderá acessar o segundo canal por meio de um ícone ao lado da localização da cidade.
