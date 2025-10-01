Inter x Corinthians hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 19h30min, pela 26ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.
O Colorado vem de empate com o Juventude, na última rodada. Já o Corinthians foi derrotado, de virada, para o Flamengo
Escalações para Inter x Corinthians
Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio (Thiago Maia), Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Ramón Díaz
Corinthians: Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Maycon e Bidon; Vitinho (Talles Magno) e Gui Negão. Técnico: Dorival Jr.
Arbitragem para Inter x Corinthians
Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).
Onde assistir a Inter x Corinthians
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h30;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h45min;
- O pós-jogo de Inter x Corinthians segue no Gaúcha 2 às 21h30min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Amazon Prime anuncia a transmissão.
Como chegam Inter e Corinthians
Inter
Será o primeiro jogo de Ramón Díaz no Beira-Rio. O técnico estreou no sábado passado, no empate com o Juventude, no Alfredo Jaconi. O treinador contará com os retornos de Bernabei e Aguirre, que cumpriram suspensão.
Corinthians
Depois de fazer um grande primeiro tempo contra o Flamengo, o Corinthians até saiu na frente, mas perdeu de virada, em casa. Yuri Alberto errou um pênalti ao tentar uma cavadinha que não enganou Rossi. O centroavante está fora do jogo contra o Inter, por suspensão. Memphis Depay também será desfalque.
Ingressos para Inter x Corinthians
Sócios de todas as modalidades terão acesso livre ao Beira-Rio. Os associados carteira vermelha podem levar um acompanhante sem custos. Os acompanhantes das demais categorias pagam R$ 50. Nas cadeiras locadas, Para não sócios, os ingressos custam entre R$ 70 e R$ 299. Nas cadeiras locadas, os bilhetes custam entre R$ 119 e R$ 299. Para a área Coração do Gigante, clique aqui.
Acompanhe em tempo real
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.