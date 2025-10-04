Inter x Botafogo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter x Botafogo: tudo sobre o jogo da 27ª rodada do Brasileirão 2025. Arte GZH

Inter e Botafogo se enfrentam neste sábado (4), às 18h30min, pela 27ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de empate em 1 a 1 com o Corinthians, na última rodada. Já o Botafogo venceu o Bahia por 2 a 1 em casa.

Escalações para Inter x Botafogo

Inter: Anthoni; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Gabriel Silva, Barboza, David Ricardo; Marlon Freitas, Newton; Santi Rodríguez, Savarino, Jeffinho; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti

Arbitragem para Inter x Botafogo

Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

Onde assistir a Inter x Botafogo

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h30min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Inter x Botafogo

Inter

Apesar de estar a seis pontos do Z-4, o Colorado tem vivido sob pressão. O técnico Ramon Díaz estreou com dois empates consecutivos (Juventude e Corinthians) e vai em busca da sua primeira vitória à frente do Inter.

O treinador pode fazer alterações táticas para o confronto contra a equipe carioca. Um esquema com três zagueiros não está descartado.

Botafogo

O Fogão venceu o Bahia na última rodada e entrou no G-4 do Brasileirão, com 43 pontos. O treinador Davide Ancelotti não poderá contar com Cuiabano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Ingressos para Inter x Botafogo

Associados e associadas em dia poderão garantir presença no Beira-Rio a custo zero. A promoção é válida para modalidades que fazem check-in e compram ingresso nas categorias: Sócio Colorado, Patrimonial Clube, Campeão Do Mundo, Nada Vai Nos Separar, Academia Do Povo e Parque Gigante.

Sócios e sócias adimplentes durante o mês de setembro também terão vantagens para garantir um ingresso para acompanhante. Confira as regras:

Carteira Vermelha: tem direito a ingresso com custo zero para acompanhante.

Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo: além do ingresso gratuito para o(a) sócio(a), têm direito a entrada para acompanhante por R$50,00.

Ingressos para Inter x Botafogo. Divulgação / SC Internacional

Acompanhe em tempo real