Inter x Botafogo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter e Botafogo se enfrentam neste sábado (4), às 18h30min, pela 27ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.
O Colorado vem de empate em 1 a 1 com o Corinthians, na última rodada. Já o Botafogo venceu o Bahia por 2 a 1 em casa.
Escalações para Inter x Botafogo
Inter: Anthoni; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz
Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Gabriel Silva, Barboza, David Ricardo; Marlon Freitas, Newton; Santi Rodríguez, Savarino, Jeffinho; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti
Arbitragem para Inter x Botafogo
Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
Onde assistir a Inter x Botafogo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h30min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere anuncia a transmissão.
Como chegam Inter x Botafogo
Inter
Apesar de estar a seis pontos do Z-4, o Colorado tem vivido sob pressão. O técnico Ramon Díaz estreou com dois empates consecutivos (Juventude e Corinthians) e vai em busca da sua primeira vitória à frente do Inter.
O treinador pode fazer alterações táticas para o confronto contra a equipe carioca. Um esquema com três zagueiros não está descartado.
Botafogo
O Fogão venceu o Bahia na última rodada e entrou no G-4 do Brasileirão, com 43 pontos. O treinador Davide Ancelotti não poderá contar com Cuiabano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Ingressos para Inter x Botafogo
Associados e associadas em dia poderão garantir presença no Beira-Rio a custo zero. A promoção é válida para modalidades que fazem check-in e compram ingresso nas categorias: Sócio Colorado, Patrimonial Clube, Campeão Do Mundo, Nada Vai Nos Separar, Academia Do Povo e Parque Gigante.
Sócios e sócias adimplentes durante o mês de setembro também terão vantagens para garantir um ingresso para acompanhante. Confira as regras:
- Carteira Vermelha: tem direito a ingresso com custo zero para acompanhante.
- Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo: além do ingresso gratuito para o(a) sócio(a), têm direito a entrada para acompanhante por R$50,00.
Acompanhe em tempo real
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.