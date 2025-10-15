Inter visita o surpreendente Mirassol na retomada do Brasileirão

Alan Patrick comanda o Inter contra o invicto Mirassol Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Depois de uma semana e meia de pausa para a data Fifa, o Inter volta a campo nesta quarta-feira (15) para enfrentar a sensação do Brasileirão 2025. A partir das 20h, tenta derrubar a invencibilidade do Mirassol jogando no Maião, sua casa, no interior paulista. A tarefa fica ainda mais complicada para Ramón e Emiliano Díaz por conta dos desfalques no ataque. A partida é válida pela 28ª rodada.

Os dois atacantes colombianos, Carbonero e Borré, serão ausências. Eles foram convocados pelo técnico Néstor Lorenzo para os amistosos de sua seleção nos Estados Unidos, contra México e Canadá, ambos jogos nos Estados Unidos. O último confronto ocorreu na noite de terça-feira, impossibilitando a chegada da dupla para o duelo do Brasileirão.

Sem eles, Ramón Díaz deve optar por Óscar Romero, meia de origem, para formar dupla com Vitinho. Alan Patrick segue na equipe como um falso 9, especialmente sem a bola, tendo liberdade de movimentação na frente. As opções para o banco são os jovens Ricardo Mathias e Raykkonen.

Há um reforço no grupo. Recuperado de lesão muscular, Alan Rodríguez está de volta, mas ficará no banco. Bruno Henrique e Thiago Maia comporão a dupla de volantes, escudados pelo trio de zagueiros Vitão, Mercado e Victor Gabriel (que substitui Juninho, lesionado).

A força do Mirassol em casa

No Mirassol, o técnico Rafael Guanaes, do Mirassol, não terá o lateral-direito Lucas Ramon, lesionado. Daniel Borges joga em seu lugar. O goleiro Walter está suspenso, Alex Muralha será o substituto. Chico da Costa, atacante, é dúvida, recuperando-se de lesão.

Quarto lugar, com 46 pontos em 27 jogos, o Mirassol é a sensação do Brasileirão. Uma das menores folhas salariais da competição, a equipe que subiu da Série B no ano passado já está confirmada na Série A do ano que vem. Segundo o departamento de matemática da UFMG, tem quase 85% de chances de disputar a Libertadores em 2026.

Em casa, a equipe faz valer sua força. São 29 pontos em 13 jogos, a quinta melhor campanha do Brasileirão como mandante. Está invicto, com oito vitórias e cinco empates. Com capacidade para 15 mil torcedores, o Maião deverá receber um grande público novamente. É uma missão ingrata para o Inter, que tenta embalar com a nova dupla de técnicos.