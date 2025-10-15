Inter

Fora de casa
Notícia

Inter visita o surpreendente Mirassol na retomada do Brasileirão

Partida válida pela 28ª rodada está marcada para as 20h, no Estádio Maião, onde o adversário segue invicto no campeonato

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS