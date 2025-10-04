Inter

Alívio no Beira-Rio
Inter vence o Botafogo e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

Time colorado encerrou sequência de quatro jogos seguidos sem vitória, chegou aos 32 pontos e abriu sete para o Z-4

Rafael Diverio

