Inter vai utilizar camisa nova em alusão ao Outubro Rosa contra o Botafogo

Camisa que será utilizada pelo Inter.

Para reforçar a conscientização sobre o câncer de mama, o Inter vai utilizar camisa rosa no duelo contra o Botafogo, pela 27ª rodada do Brasileirão, às 18h30min deste sábado (4), no Beira-Rio. A ação faz parte da campanha Outubro Rosa.

Lançada na quarta-feira (1º), a camisa rosa tem detalhes em preto. Para o jogo contra o Botafogo, ganhou um patch com uma mensagem que também reforça o compromisso do colorado na conscientização sobre o câncer de mama.

"Um Toque de Cuidado", diz o patch, que também conta com um chip NFC, que ao aproximar o celular, direciona os torcedores para uma página no site do Inter com informações sobre prevenção e cuidados referentes ao câncer de mama. Por lá, ainda há relatos de funcionarias do clube que foram diagnosticadas com a doença e venceram a batalha.

"Iniciativas como esta reforçam o compromisso do Inter em promover ações que vão além das quatro linhas. O engajamento social é uma característica presente ao longo desses cinco anos de parceria entre o Clube e a adidas, e sempre recebemos uma excelente resposta da torcida, o que nos estimula a sempre buscar novas alternativas que gerem imdpacto positivo na população", destacou Nelson Pires, vice-presidente de Marketing do Inter, em nota.

À venda

O modelo já pode ser adquirido no site do Inter, da Adidas, nas lojas Inter Store e em pontos franqueados pelo Brasil. A versão adulta, masculina e feminina, será comercializada a partir de R$ 399,99.