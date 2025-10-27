Inter tenta mexer com anímico dos jogadores e criar clima de decisão para enfrentar o Atlético-MG na luta contra o Z-4

Alan Patrick teve uma atuação apagada no Maracanã. Marcelo Gonçalves / Fluminense, Divulgação

O Inter abre a semana se preparando para mais uma "decisão". Ao menos é esse o termo usado pelo auxiliar Emiliano Díaz para se referir ao jogo contra o Atlético-MG, às 18h30min de domingo (2), no Beira-Rio, pela 31ª rodada do Brasileirão.

A comissão técnica deposita suas esperanças na força do fator local para escapar do Z-4. E ganhar do Galo será fundamental para isso. Recuperar o anímico e mexer com o brio dos jogadores serão os focos após mais uma derrota, agora para o Fluminense, segundo o técnico Ramón Díaz.

— Essa semana, quero trabalhar no anímico, para que tenham outro tipo de atitude. Precisamos recuperar o ímpeto e a coragem. Parece que a equipe não está encontrando a atitude para enfrentar essa situação — disse o treinador argentino.

Emiliano complementou:

— O grupo dá esperanças. Vamos colocar a cara. Esse é um momento para homens. Já vivi essa situação e não quero viver de novo. Temos que ganhar jogos dentro e fora de casa.

Capitão da equipe, Alan Patrick também foi no mesmo sentido. Para ele, a resposta precisa ser dada urgentemente, já contra o Atlético-MG, sob pena de ficar em situação dramática.

— Temos que assumir a responsabilidade, todos. Temos de ter a consciência da camisa que vestimos. É um momento desconfortável, um resultado amargo. Mas precisamos ter a cabeça no lugar, nos mobilizarmos novamente porque temos um jogo em casa temos de voltar a vencer. Mais do que nunca temos de unir forças, encontrar o melhor futebol e a confiança adequada — declarou.

O cenário

A situação só não é pior, aliás, porque Ramón Díaz lembrou:

— Se analisarmos a classificação, creio que temos uma vantagem importante sobre as outras equipes.

Ele se referia à derrota do Vitória, em casa, para o Corinthians, que manteve o Inter com quatro pontos de vantagem sobre o adversário que baliza a zona de rebaixamento. No melhor cenário, essa distância sobe para sete pontos ao final do domingo que vem. Basta, para isso, que os colorados vençam o Galo e que os baianos percam para o Cruzeiro em Belo Horizonte.

No pior, a diferença cai para um e o jogo do meio da semana seguinte é justamente contra Vitória, no Barradão.

Outro time que está na luta contra o rebaixamento, o Santos arrancou um empate contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, no domingo (26). Com o resultado, a equipe fica com 32 pontos, na 16ª posição, três atrás do Inter, mas com um jogo a menos.

O fato é que para evitar a matemática, é preciso vencer. Ramón e Emiliano somam duas vitórias e um empate diante da torcida. Faltando quatro jogos no Beira-Rio até o final do Brasileirão, a esperança colorada vem das arquibancadas.