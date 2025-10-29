Inter tem seis jogadores com contratos até dezembro

Carbonero deve ser comprado pelo Colorado. Duda Fortes / Agencia RBS

O foco do Inter está em se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão, conseguindo uma classificação ao torneio continental para a próxima temporada. Com isso, debates sobre permanências para o próximo ano devem ser aprofundados após a conclusão da competição. Seis atletas vivem expectativa para resolução do futuro, já que possuem vínculos até dezembro.

Dois jogadores possuem cláusulas de preferência de compra para o Colorado exercer. Carbonero, que pertence ao Racing, da Argentina, custa U$S4 milhões, cerca de R$22 milhões, conforme acordo de empréstimo. O presidente Alessandro Barcellos já demonstrou interesse na permanência, e a tendência é de avanço nas negociações em breve para manter o colombiano.

Victor Gabriel

Já Victor Gabriel, mesmo que tenha perdido espaço nos últimos meses, tem o valor em contrato de R$3 milhões para compra de 50% dos direitos econômicos junto ao Sport. Os nordestinos negam ceder uma fatia maior e o Inter deverá operacionalizar a aquisição mais adiante. O defensor, que joga de zagueiro e lateral-esquerdo, apesar de reserva, é visto como peça útil para elenco e futura revenda, gerando lucro.

Gabriel Mercado

Um trio experiente tem cenário distinto. Gabriel Mercado, que completa 39 anos em março, recupera espaço a cada atuação após se recuperar de grave lesão ligamentar no joelho. O custo mensal do argentino, líder do elenco, além do condicionamento físico pesam contra uma eventual renovação. O rendimento nas últimas partidas geram elogios internos e podem favorecer a permanência.

Bruno Henrique

Bruno Henrique, que completou em 21 de outubro 36 anos, oscila entre titularidade e banco de reservas. Por enquanto, não houve qualquer movimento para renovar o vínculo. Recentemente, o meio-campista declarou a vontade de seguir no clube.

Óscar Romero

O terceiro nome experiente da lista é Óscar Romero. Ele ganhou mais minutos com a chegada de Ramón Díaz, mas ainda não se firmou no time. Por enquanto, a tendência é que o paraguaio seja liberado ao final do ano. As últimas atuações da temporada serão determinantes para sacramentar a decisão.

Lucca Drummond

O último personagem do grupo é Lucca Drummond. Aos 21 anos, o centroavante, pouco utilizado em 2024, permaneceu neste ano em virtude de lesão ligamentar no joelho causada nos últimos treinos da temporada passada. O clube teve que prestar o suporte na recuperação. Ele já está apto, inclusive, tendo atuado na Copa Ruy Carlos Ostermann, contra o Juventude, marcando dois gols na vitória por 3 a 2. Mesmo que treine nos profissionais, o atacante não deve ser aproveitado pela comissão de Ramón Díaz.

Bastidores