Inter tem dúvida tática no ataque para jogo contra o Mirassol

Gustavo Prado (D) e Ricardo Mathias disputam vaga no time titular. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A cinco dias da retomada do Brasileirão, contra o Mirassol, o Inter tem mistério no setor ofensivo. O meia-atacante Gustavo Prado e o centroavante Ricardo Mathias são nomes mais cotados para substituir Carbonero, que estará à serviço da seleção colombiana. Bruno Tabata corre por fora.

O primeiro esboço de escalação será apresentado na manhã deste sábado (11), em jogo-treino contra o Gaúcho de Passo Fundo, no CT do Parque Gigante, com portões fechados para imprensa e torcida.

A tendência é de manutenção do esquema 3-4-3, que deu bom resultado na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, com Alan Patrick de "falso 9".

Vitinho está confirmado como ponta direita. Porém, a dúvida é quem desempenhará a função de Carbonero. Rafael Borré está descartado, pois também está defendendo a Colômbia na data Fifa.

As possibilidades

O favorito para ingressar no ataque é Gustavo Prado, que está de volta da seleção brasileira sub-20 e tem características mais parecidas com as de Carbonero.

Outra alternativa seria a utilização de Ricardo Mathias, um centroavante clássico, o que acarretaria numa mudança de esquema e o recuo de Alan Patrick para a sua função tradicional.

Uma possibilidade mais remota é a escalação de Bruno Tabata, em um modelo que teria mais técnica e cadência, mas perderia em velocidade.

Desfalques

No departamento médico, Rochet e Juninho são desfalques certos. Também em recuperação de lesões musculares, Luis Otávio e Alan Rodríguez têm poucas chances e atuar.

Diante disso, o provável time do Inter tem: Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Braian Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Gustavo Prado (Ricardo Mathias).

O jogo-treino contra o Gaúcho será neste sábado (11), às 10h, no CT do Parque Gigante. Já a partida contra o Mirassol pela 28ª rodada do Brasileirão está marcada para quarta-feira (15), às 20h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

