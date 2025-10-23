Inter tem dois retornos entre os relacionados para a partida contra o Fluminense; veja a lista

Alan Patrick volta a ter condições de jogo. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter divulgou nesta quinta-feira (23) a lista dos 25 relacionados para o confronto contra o Fluminense, neste sábado (25), às 17h30min, no Maracanã. São três desfalques e dois retornos.

Após duas partidas fora em função de lombalgia, o camisa 10 Alan Patrick volta a ser relacionado por Ramón Díaz. Da mesma forma, outro jogador importante que retorna ao time é Carbonero, que estava suspenso na última rodada pelo terceiro cartão amarelo.

Em contrapartida, dos três jogadores que não estarão à disposição, dois são titulares. Bernabei recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bahia e está suspenso. O seu substituto, o jovem Alisson, de 17 anos, foi expulso na partida e também não jogará.

A situação mais preocupante é a de Vitão, que foi substituído com dores na última rodada. O clube informou que ele teve um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ainda não há previsão sobre o retorno.

Confira os relacionados do Inter

Goleiros: Anthoni, Ivan e Kauan Jesus

Zagueiros: Clayton, Mercado, Juninho, Victor Gabriel e Pedro Kauã

Laterais: Alan Benítez e Pablo

Volantes: Benjamin, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Luis Otávio, Ronaldo e Thiago Maia

Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata, Gustavo Prado e Romero

Atacantes: Borré, Raykkonen, Ricardo Mathias, Vitinho e Carbonero